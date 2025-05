0 SHARES Сподели Твитни

Занемени од болка, со насолзени очи и со фотографии од своите најмили кои загинаа во катастрофалниот пожар во кочанската дискотека „Пулс“, родителите, семејството, пријателите денеска излегоа на осмиот по ред Марш на ангелите. Уште еднаш ги потсетија надлежните институции дека чекаат правда и не веруваат во селективна истрага.

На протестот освен жители на Кочани, дојдоа и од другите градови.

The post ФОТО+ВИДЕО| Осми Марш на ангелите во Кочани, родителите ја чекаат правдата за своите најмили appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: