Фотографиите го негираат Вучиќ: Продолжува извозот на муниција од Србија во Израел и покрај ембаргото?

Израелски авион „Боинг 747“ денес слета на аеродромот во Белград, од каде што испорачуваше муниција купена од Израел од српски компании.По критиките од Русија дека Србија ја снабдува украинската армија со артилериски гранати и муниција, српскиот претседател Александар Вучиќ одлучи да го запре извозот на муниција.

🇮🇱🇷🇸 Israeli Boeing 747 freighter (4X-ICK) landing in Belgrade, Serbia, to pick up military equipment. https://t.co/GnbdY6EPDR pic.twitter.com/L4fngb1lr1

— MenchOsint (@MenchOsint) June 23, 2025