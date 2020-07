Фотографиите од лилјак со големина на човек ги исплашија луѓето: “Јас би ја напуштил земјата”

Луѓето ширум светот останале згрозени од големината на овој огромен лилјак.

Животното било фотографирано на Филипините, а фотографиите станале вирални на социјалните мрежи каде многумина не можеле да поверуваат дека тие се реални.

“Се сеќавате кога ви кажав дека на Филипини има лилјаци со големина на човек? Да, на ова мислев”, напишал корисникот на Твитер.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020