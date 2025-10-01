Вести(Фото) ВМРО-ДПМНЕ го излизга Максо, ЗНАМ дека нема народ на митинг во Куманово Written by Леонардо on 1.October.2025 More in Вести: Нема да ти ја земам македонштината, тргни ја суетата и дај да се обединиме – му порача Филипче на Мицкоски за предлог-резолуцијата 1.October.2025 Апасиев од Велес: Очекуваме историски резултат од над 70 илјади гласови 1.October.2025 (Видео) Габриела со лекција за Коњановсен: Горди 3 милиони евра долг на Јавните претпријатија 1.October.2025 Пууууу ја бар 1000 човека мислеше ќе зберев , беше виде , све штабови затворени , мене ме е срамота , ВМРО не испоручи нели ? Абе Максо Максо, голем борчлија си Пронајдете не на следниве мрежи: