Вести(Фото) Возило заврши на жардињера на булеварот Свети Климент Охридски Written by Леонардо on 2.March.2026

Во центарот на Скопје доцна вечерва се случи сообраќаен инцидент, при што возило заврши на централна жардињера.Причините се засега непознати, се очекува МВР утре да соопшти за првичните наоди.