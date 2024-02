ФОТО | ЕВЕ КАКО ИЗГЛЕДА ДОМОТ НА ИЛОН МАСК – Ретка фотографија од куќата на милијардерот е апсолутен хит на социјалните мрежи: Луѓето не веруваат што гледаат

0 SHARES Сподели Твитни

Волтер Ајзаксон, биографот на милијардерот Илон Маск, објави фотографија на која наводно се гледа кујната и дел од дневната соба на еден од најбогатите луѓе на денешницата.

Волтер Ајзаксон ја објави фотографијата на својот профил на социјалната мрежа Х (Твитер) и редок поглед на едноставниот дом на милијардерот.

„Во 2020 година, Илон Маск одлучи да ги продаде своите пет големи куќи и да ја користи ‘спартанската куќа’ со две спални во Бока Чика, Тексас, каде што се запознавме, како негова примарна резиденција. Илон Маск би седел на оваа дрвена маса и би телефонирал со часови“, напиша неодамна Волтер Ајзаксон.

Куќата се наоѓа во близина на местото за лансирање на компанијата Space X, и се чини дека има отворен концепт, односно без пречки кои ги делат дневната соба и кујната. На масата во дневната соба има меч, книги, друштвени игри, реплика на ракета и слично…

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1— Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 6, 2023

На ѕидот во близина на кујната е поставен постер за научно-фантастично списание, а над столот е обвиткана јакна од компанијата Tesla.

„Ги продавам речиси сите физички средства. Нема да имам куќа“, најави Илон Маск во 2020 година.

Домовите во сопственост на милијардери, главно лоцирани во областа Лос Анџелес, се продаваа прилично брзо. Тој го продаде својот последен имот, замок во Сан Франциско, за речиси 30 милиони долари на крајот на 2021 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: