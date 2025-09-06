(Фото) Најмалку четворица пожарникари се поврдени во обид да се справат со огнената стихија во Макпрогрес

Најмалку четворица пожарникари се повредени во огнената стихија која ја зафати фабриката на Макпрогрес вечерва.

Повредени пожарникари има од Штип, Кочани и Св. Николе дознава Инфомакс.

Пожарникарите како што дознаваме се заглавиле во стопениот шеќер од фабриката на Винчини.

Цела среќа што носеле соодветна опрема која најголем дел е донација од американската амбасада, велат пожарникарите.

Неофицијално повредени се и оние пожарникари кои се обидувале да ги извлечат нивните колеги.

До градоначалникот на Виница е дадена насока да побара дополнителна поддршка и помош од соседните општини за гаснење на пожарот во фабирката „Мак Прогрес“, позната по брендот „Винчини“. Веќе се вклучени ТППЕ Кочани и ДПД Кочани со сите свои капацитети и ресурси, а поддршка е побарана и од Општина Македонска Каменица и Штип. На терен има и полициски екипи како и амбулатни возила.