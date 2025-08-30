(Фото) Невремето откорна кровови во Ѓорче Петров и Карпош

Денешното кратко невреме предизвика бројни штети низ Скопје. Читатели на Инфомакс испратија фотографии од откорнати кровови во Шорче Петров и Карпош

Паднати кровови од згради има во Чаир, во Ѓорче Петров, на булеварот Партизански одреди во близина на бензинската пумпа на Окта, но и повеќе паднати дрвја, гранки од дрвја и разлетани контејнери на различни локации во градот.

Од ЦУК информираат дека надлежните служби внимателно ја следат состојбата и дека се во постојана координација со сите релевантни служби на терен.

Се повикуваат граѓаните кои имаат претрпено материјални штети или воочат дополнителни ризици, веднаш да се јават на бројот за итни повици 112.