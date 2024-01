ФОТО | Нејмар се појави на роденденот на Ромариo, многумина го коментираат физичкиот изглед на славниот фудбалер

0 SHARES Сподели Твитни

Бразилската суперѕвезда Нејмар присуствуваше на 58-от роденден на поранешниот бразилски репрезентативец Ромарио, кој се одржа минатата сабота.

Интернет корисниците многу брзо ги споделија неговите фотографии од споменатата забава, каде се прашуваат дали луксузниот живот во Саудиска Арабија влијаел на тоа славниот Бразилец да се здебели.

🚨FAMOSOS: Neymar marca presença na festa de 58 anos de Romário e internautas se assustam com o inchaço do jogador. pic.twitter.com/hCO5JGfpme— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 28, 2024

Објавено е видео на кое Нејмар се појавува со Ромарија, а покрај коментарите дека е предебел, многумина сметаат дека аголот на фотографирањето и густата облека оставиле лажен впечаток дека се здебелил.

🚨FAMOSOS: Neymar por outro ângulo na festa de 58 anos de Romário. Imagens do jogador claramente acima do peso viralizaram na web na manhã desse domingo. pic.twitter.com/Dn0NRptgao— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 28, 2024

Да потсетиме, Нејмар моментално се опоравува од повредата на вкрстените лигаменти, која ќе го оддалечи од терените до крајот на оваа сезона.

Неговото враќање на терените не е планирано до септември оваа година, а поради физичката состојба ќе го пропушти Копа Америка.

Пред Ал Хилал играше и за Пари Сен Жермен, Барселона и родниот Сантос каде ја започна својата професионална кариера.



