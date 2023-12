ФОТО | “ОТСЕКОГАШ САКАВ ДА УБИВАМ“ – Пронајдени и објавени ужасни пораки од масовниот убиец во Прага кои ја замрзнуваат крвта во вените

0 SHARES Сподели Твитни

По масовното пукање на Филозофскиот Факултет на Универзитетот „Чарлс“ на плоштадот „Јан Плач“ во Прага, во кое загинаа најмалку 15 лица, а повеќе се ранети, напаѓачот беше елиминиран, а на социјалната мрежа Х (Твитер) се појави наводна порака од убиецот пред да го изврши делото, а момчето беше идентификуван како – Дејвид Козак.

Имено, тој прво се претставил на непозната веб-страница, а потоа објаснил што ќе прави, и зошто. Застрашувачкиот текст, кој го објавил неколку часа пред масовното пукање, ја замрзнува крвта во вените.

„Отсекогаш сакав да убивам, мислев дека во иднина ќе станам хитмен. Сфатив дека е многу поисплатливо да се прават масовни убијци отколку сериски убијци. Седнав… чекав… сонував… сакав.. Како токму навреме да ми дојде на помош од небото“, напишал наводно тој во првиот дел од својот „дневник“.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆🚨𝐏𝐫𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞.This is a message from the apparent perp of the shooting at Prague University. His name is David Kozak. I am unable to 100% verify this but this is an update I have for you. As soon as I get more information on… pic.twitter.com/UWiU2yrbYJ— Right Angle News Network (@Rightanglenews) December 21, 2023

Како што дообјаснува масовниот убиец, профилот на кој е објавено неговото писмо најверојатно нема да се најде на социјалната мрежа Х (Твитер) повеќе, бидејќи му се заканува забрана од самата платформа.

Дејвид Козак

На самиот крај тој објаснил дека ова ќе биде профил, односно место каде што ќе пишува за својот живот.



