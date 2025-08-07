(Фото) По 12 години градење, телекомуникациската кула на Водно е „во завршна фаза“, објави Симов од АЕК

Претседателот на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, Орце Симов, објави дека телекомуникациската кула на Водно е во „завршна фаза“, пишува „360 степени“.

Кулата треба да биде висока 155 метри, што ја прави околу два и пол пати повисока од Милениумскиот крст во чија непосредна близина се гради. Изградбата почна во 2013 година, а според проектол тоа е „посебен антенски систем за контрола на радиофреквенции“. Кулата требаше и да биде атракција и обележје на градот.

Лани во јули, работите на кулата ја загубија динамиката поради спорот што настанал меѓу инвеститорот и изведувачот од една страна и Град Скопје од друга страна, потсетува „360 степени“.