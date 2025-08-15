ФОТО: Презентација на нови 29 лесни оклопни возила

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Министерство за одбрана

Вложување во модернизација на Армијата и во двата многу важни коридори, а тоа се Коридорот 10 и Коридорот 8 се приоритете на Владата, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски, кој заедно со амбасадорката на САД, Анџела Агелер и министерот за одбрана, Владо Мисајловски и началникот на Генерал штабот на Армијата, Сашко Лафчиски присуствуваа на презентација на новите 29 лесни оклопни возила – JLTV, во касарната „Јане Сандански“ во Штип.

Премиерот, Мицкоски истакна дека двата коридори 10 и 8 сега и во иднина претставуваат одлична логистика за Јужното крило на НАТО, а како што рече „каде што и ние како Македонија припаѓаме и тоа е една од нашите главни амбиции и планови во годините коишто следат“.

Претседателот на Владата посочи дека кога се инвестира и се јакне Армијата, тоа значи дека се инвестира во траен мир и во одбрана на сопствената татковина.

Амбасадорката на САД, Агелер во своето обраќање рече дека од самиот почеток на Програмата од 2019 година, всушност помогнаа во испораката на 67 возила од ваков карактер, кои се последниот крик на технологијата, вклучувајќи ги овие возила.

– Овие лесни оклопни возила ќе бидат и ќе претставуваат рбетот на Северна Македонија и конкретно на лесната Пешадиска батаљонска група, којашто всушност претставуваат физичко отсликување на улогата, којашто вие ја имате како одлучен сојузник во НАТО. Во исто време тие претставуваат олицетворение на постојаната поддршка на САД на Северна Македонија и на нејзините одбранбени способности, како и нашите споделени безбедносни цели – рече Агелер.

Амбасадорката на САД додаде дека Самитот на НАТО, ова лето покажа дека инвестицијата во воената подготвеност е повеќе од приоритет и оти станува збор за реалност и потреба.

-Со овие возила во вашиот арсенал, Северна Македонија и силите на Северна Македонија ќе бидат подобро подготвени за да се соочат со предизвиците на нашата колективна одбрана, денес и во иднина. Пред 30 години САД формално ја призна и ја препозна оваа земја и склучи билатерални односи, коишто се уште ги почитуваме до денес – посочи Агелер.

Министерот за одбрана, Владо Мисајловски на денешната презентација на новите 29 лесни оклопни возила – JLTV, во касарната „Јане Сандански“ во Штип истакна дека капацитети на Армијата продолжуваат да се зајакнуваат. Новите 29 оклопни возила се набавени преку договорот Влада со Влада, а дополнително се очекува да пристигнат и нови оклопни возила, коишто исто така се од американско производство.

-Возилата кои ги гледаме овде во касарната „Јане Сандански“ во Штип се предвидени за лесната Пешадиска батаљонска група, нашата декларирана единица, којашто ќе биде подготвена за упатување на мисии во случај на потреба – истакна Мисајловски.

Тој додаде дека досега се испорачани 67 оклопни возила, а до крајот на годината се очекува да пристигнат и останатите околопни возила. Согласно овој проект предвидено е македонската Армија да има 96 оклопни возила. Мисајловски посочи дека со САД се склучени уште седум договори за набавка на опрема на специјалните сили, беспилотни системи, опрема за сајбер заштита, лесно пешадиско вооружување, како и средства за лична заштита.

