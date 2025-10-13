(Фото) Се асфалтира во Делчево затоа што треба да дојде премиерот

Пронајдете не на следниве мрежи:
#НародотСега
После речиси 3 години затворен мост пред Делчево, конечно се сетија дека постои и дека граѓаните секојдневно мака мачат да поминат!
Но не, не заради народот… туку затоа што треба да помине “височеството” премиерот Мицкоски и неговата свита – па мора да се вози по жежок, тазе-асфалт.
Толку за “грижата” за граѓаните. Три години ништо, а сега – набрзина, да не се вози по кал и прашина, а мостот – може да се почека мостот да се реконструира а и жителите ќе почекаат…!
Да не беше митингот и камерите, уште ќе го чекавме асфалтот како новогодишно чудо!
Народот гледа. Народот не заборава.
Ова не е грижа – ова е шминка за пропаганда!
#НародотСега
#ДелчевоСега
#Заокружи6