ФОТО | СЕ ПОЈАВИЈА ПРВИТЕ ФОТОГРАФИИ ОД ОЗОГЛАСЕНИОТ МОНСТРУМ – Погледнете како сега изгледа Јозеф Фрицл, човекот кој на својата ќерка и направи седум деца

0 SHARES Сподели Твитни

Јозеф Фрицл (88 г.), австрискиот силувач, таткото кој својата ќерка ја држеше во заробеништво 24 години, наскоро би можел да биде на слобода. Тој е снимен утринава додека го носат од затворската ќелија во регионалниот суд.

Во регионалниот суд во Кремс, тричлен совет денеска ќе одлучува за барањето за условно ослободување што го побарал Јозеф Фрицл.

Медиумите ги објавија првите фотографии од Јозеф Фрицл по 15 години.

Josef Fritzl pictured for first time out of jail as incest beast bids for parolehttps://t.co/L8smRWBC7x pic.twitter.com/H8SgnOnWcF— The Sun (@TheSun) January 25, 2024

На нив се гледа како „чудовиштето“ седи на задното седиште во комбе зад затемнети стакла.

Erste Bilder von Josef Fritzl: Das «Monster von Amstetten» könnte heute freikommen. https://t.co/LsdIJGaOTv— 20 Minuten (@20min) January 25, 2024

Јозеф Фрицл е придружуван од тројца судски службеници. Bild пишува дека осуденикот на смрт се смее.

Австриецот Јозеф Фрицл ја чувал својата ќерка во подземна визба во својот дом во Амштетен (Австрија) цели 24 години. Ја силувал илјада пати и ѝ станал татко на седум деца.

Откако тој доби право да поднесе барање за условно ослободување, совет од три судии – сите жени – на регионалниот суд во Кремс треба да одлучи за неговата иднина денес.



Пронајдете не на следниве мрежи: