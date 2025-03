0 SHARES Сподели Твитни

Морници лазеа по телото од стравотната тишина синоќа на плоштадот „Македонија“ каде стотици граѓани се собраа да им оддадат почит на 59-те загубени животи во најтрагичниот настан во независна Македонија. Не заѕвони телефон, не се чу глас, се слушаше само звукот на дроновите што летаа високо над луѓето. Тишината го проголта дури и лаежот на уличното куче. Насолзени очи, замислени погледи, кренати раце со светилките на телефоните. Ужасот деновиве ја обедини Македонија.

Целата галерија тука

The post ФОТО: Тишина ја проголта Македонија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: