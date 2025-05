Франција беше погодена од силни бури, сцени како од хорор филм: „Сè е уништено, имаме и жртви“ (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку три лица загинаа за време на силните бури што вчера ја погодија југоисточна Франција.Меѓу загинатите е и брачен пар од крајбрежниот град Ле Лаванду чие возило било однесено од водата за време на силна бура.

Severe flooding hits Vidauban in #France’s Var department due to torrential rains!Similar flooding occurred in nearby Saint-Tropez over the weekend, closing roads and train lines. Firefighters were deployed to rescue people trapped in homes and cars. 🇫🇷 #Floods #LeLavandou pic.twitter.com/qJYTlCrWNJ— Facts Prime (@factsprime35) May 20, 2025

Гил Бернарди, градоначалник на Ле Лаванду, ги опиша настаните како „сцени на војна“, „урнати патишта“ и „урнати мостови“.

Storm unleashes flooding chaos in parts of Alpes-Côte d’Azur in southeastern #FranceVC: Lily Festa#Storm #Europe #Flood #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/ypVZmubdzn— Earth42morrow (@Earth42morrow) May 20, 2025

Тој изјави дека тоа е неразбирлив феномен и дека нема вода, електрична енергија или постројка за третман на отпадни води.

Over in France, east of Le Lavandou in the Var region, more than 150 mm of rain fell in a localised storm. In Cavalière, streams have turned into raging torrents 👀pic.twitter.com/D8gwZN2b04— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 20, 2025

Портпаролот на државниот железнички оператор SNCF изјави дека услугите ќе бидат суспендирани „барем неколку дена“ помеѓу Ажен и Марманд во југозападна Франција.Данте Ринаудо, градоначалникот на Тонеин, ја опиша „лавината од вода“ и рече дека „за малку е избегната катастрофа“.Прекини на електричната енергија и водата беа пријавени во неколку градови, вклучувајќи го и Кавалиер, каде што наврнаа до 250 мм дожд за еден час.Тој смета дека владата треба да прогласи природна катастрофа во погодените подрачја.На снимката се гледа како водата однела автомобили, столчиња и разни предмети.



Пронајдете не на следниве мрежи: