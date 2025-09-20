Франција го предупредува Израел да не го анектира Западниот Брег за да спречи признавање на палестинска држава

Извор во кабинетот на францускиот претседател Емануел Макрон го предупреди Израел да не го анектира Западниот Брег за да спречи признавање на палестинска држава, што и Франција има намера да го стори.

„Анексијата со која се закануваат израелските претставници како одмазда за признавањето на палестинската држава објавено од Франција и неколку други земји е „јасна црвена линија“, предупреди вчера кабинетот на Макрон.

На конференцијата во Њујорк в понеделник за време на Генералното собрание на ОН, ќе настапат „десет земји кои одлучија“ да „продолжат да ја признаваат државата Палестина“, изјави советник на Макрон за новинарите.

„Покрај Франција, која ја покрена иницијативата, тоа се Андора, Австралија, Белгија, Канада, Луксембург, Португалија, Малта, Обединетото Кралство и Сан Марино“, рече тој.

Три четвртини од 193-те земји-членки на ОН веќе признаваат палестинска држава што палестинското раководство во егзил ја прогласи во 1988 година.

Макрон ќе го објави ова в понеделник во говор на конференцијата, на која ќе биде копретседател заедно со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, а бин Салман ќе учествува преку видео врска.

Израел постојано протестира против објавувањето на признавањето, тврдејќи дека нема да има палестинска држава и дека тоа го наградува Хамас, палестинското исламистичко движење што ја предизвика тековната војна за одмазда на Израел во Појасот Газа со крвав напад врз израелска територија на 7 октомври 2023 година.

Израелските претставници отворено се заканија со дипломатска одмазда и анексијата на Западниот Брег, кој Израел го окупира од 1967 година.

-Нашата цел е позитивна. Целта не е одмазда и контраодмазда. Ние работиме за мир, одговори изворот од Елисејската палата на можноста за израелска одмазда.

Од друга страна, продолжи тој, „анексијата на Западниот Брег е јасна црвена линија“ и „очигледно најлошото можно кршење на резолуциите на ОН“.

„Суштината е да се преземат сите можни мерки денес за да се зачува решението со две држави. Очигледно е дека анексијата на Западниот Брег би била една од мерките што најсериозно би ја загрозила оваа перспектива“, предупреди советникот на Макрон.

Во објава на „X“ синоќа, Макрон потврди дека разговарал со претседателот на Палестинската самоуправа, Махмуд Абас, за неговата намера да ја признае државата Палестина како „дел од сеопфатен мировен план за регионот, насочен кон исполнување на аспирациите за безбедност и мир и на Израелците и на Палестинците“.

„Ги повторив нашите барања до Палестинската самоуправа, а претседателот Абас ја повтори својата решеност да ги спроведе реформите потребни за обновување на Палестинската самоуправа и решавање на предизвиците за стабилизирање на идната палестинска држава. Франција ќе продолжи да ја поддржува Палестинската самоуправа на овој пат. Ќе се погрижиме овие обврски да бидат исполнети, заради безбедноста и стабилноста на целиот регион“, додаде францускиот претседател.