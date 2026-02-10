Франција започнува со производство на оружје со Киев

0 SHARES Сподели Твитни

Украина и Франција се согласија да започнат заедничко производство на оружје, изјави украинскиот министер за одбрана во понеделник откако беше домаќин на својот француски колега во Киев.

Михајло Федоров рече дека двете земји потпишале писмо за намери, со што се отвора патот за „големи заеднички проекти во секторот на одбранбената индустрија“.

Тој не прецизираше какво оружје ќе се произведува со Франција или кога ќе започне производството, објавува „Телеграф“.

„Се префрламе од снабдување кон заедничко производство и долгорочни решенија што систематски ја зајакнуваат нашата одбрана“, рече Федоров во Телеграм по средбата со министерката за вооружени сили на Франција, Катрин Вотрен, во украинската престолнина.

Украина и Франција, исто така, разговараа за нови испораки на француско оружје и воена опрема во Киев, вклучувајќи ракети „Астер“, борбени авиони „Мираж 2000“ и системи за воздушна одбрана SAMP-T.

Украина го отвора извозот на своето домашно произведено оружје, изјави претседателот Володимир Зеленски – начин Киев да ги искористи своите воени технолошки достигнувања за да генерира многу потребни средства.

Тој рече дека 10 „извозни центри“ за украинско оружје ќе се отворат во 2026 година низ цела Европа, додавајќи дека меѓу извозните производи ќе бидат борбени беспилотни летала, познати и како беспилотни летала.

„Денес, безбедноста на Европа е изградена врз технологија и беспилотни летала. Сето ова ќе се базира првенствено на украинска технологија и украински специјалисти“, рече Зеленски.

Руските напади ги оштетија производствените погони на украинската државна компанија за нафта и гас „Нафтогас“ во регионите Полтава и Сум, изјави во понеделник извршниот директор на компанијата.

Објектите во регионот Полтава беа нападнати втор ден по ред, објави Сергеј Корецки на Фејсбук, додавајќи дека ова е 20-ти напад врз инфраструктурата на компанијата од почетокот на годината.

Руската војска се бори да најде алтернативи за сателитскиот интернет на Starlink откако пристапот до мрежата беше ограничен, нарушувајќи го клучниот комуникациски систем што нејзините сили нелегално го користеа на бојното поле, известува Пјотр Зауер.

Украина минатата недела соопшти дека терминалите на „Старлинк“ што ги користат руските трупи се деактивирани по разговорите меѓу нејзиниот министер за одбрана и Илон Маск, чија компанија „СпејсИкс“ управува со сателитската мрежа.

Украинските власти изјавија дека овој потег веќе почнал да влијае на руските операции, вклучително и употребата на беспилотни летала.

The post Франција започнува со производство на оружје со Киев appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: