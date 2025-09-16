Франција испраќа ракети способни да носат нуклеарно оружје во Полска

Ловците „Рафал“ на француските воздухопловни сили распоредени во Полска за учество во операцијата „Источна стража“ на НАТО се способни да носат нуклеарно оружје, објави порталот „Дифенс-24“.

Како што забележува порталот, Франција испрати ескадрила „Рафал“ во Полска од 113-та воздухопловна база во Сен-Дизје, каде што се наоѓаат авиони способни да носат нуклеарно оружје. Порталот претпоставува, врз основа на достапните фотографски материјали од новата локација на авионот во Полска, во воздухопловната база „Минск Мазовиецки“, дека ловците пристигнале во Полска без боеви глави.

Франција испрати три ловци „Рафал“ во Полска за учество во операцијата „Источна стража“ на НАТО за заштита на воздушниот простор на источното крило на Алијансата. Операцијата, објавена на 12 септември, беше резултат на консултации според член 4 од Северноатлантскиот договор, иницирани на барање на Варшава во врска со инцидентот со беспилотното летало во ноќта меѓу 9 и 10 септември.