Франција одобри американската војска да ги користи француските бази за дејствија во Иран

Италија, Шпанија, Франција и Холандија ќе испратат поморски средства за заштита на Кипар во наредните денови, изјави министерот за одбрана на Рим, Гвидо Кросето, пред парламентот.

База на британските кралски воздухопловни сили на островот во понеделник беше цел на беспилотно летало од иранско производство како дел од воздушната војна на САД и Израел против Техеран.

Франција им одобри на американските вооружени сили да користат француски бази за време на конфликтот во Иран, објави францускиот радиодифузер BFMTV. Портпаролите на француското Министерство за одбрана не одговорија веднаш на барањето за коментар.