Франција: Палестинската држава е „единственото решение“ за мир

0 SHARES Сподели Твитни

– Францускиот министер за надворешни работи во заминување Жан-Ноел Баро изјави денес дека формирањето палестинска држава е единственото решение кое може да донесе мир и стабилност на Блискиот Исток.„Велам дека ќе има палестинска држава затоа што тоа е единственото решение што веројатно ќе донесе мир и стабилност во регионот, затоа што тоа е единствената алтернатива на трајна воена состојба“, изјави Жан-Ноел Баро за радиодифузерот „Франс интер“.Укажувајќи на неуспехот на Израел да ги исполни своите обврски за човекови права, тој ја повтори нивната подготвеност да го зголемат притисокот врз израелската Влада.„Она што се случува во Газа, гладот, она што се случува на Западниот Брег, колонизацијата, финансиската блокада врз Палестинската управа, сето тоа е неприфатливо. Мораме да го зголемиме притисокот врз израелската Влада, не врз народот, туку врз израелската Влада“, нагласи Баро.Неговата изјава дојде откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера го објави потпишувањето на договорот за проширување на населбите според таканаречениот план Е1, со цел да се подели окупираниот Западен Брег на два дела.Обраќајќи се на прес-конференција во населбата Маале Адумим источно од Ерусалим, Нетанјаху рече дека потпишал договор со раководителите на неколку совети на населби во близина на градот за нивно проширување според планот.Проектот, кој предвидува изградба на илјадници доселенички единици во Маале Адумим и околните области, има за цел да го подели Западниот Брег на два дела, прекинувајќи ги врските меѓу неговите северни и јужни градови и изолирајќи го Источен Ерусалим.Палестинците предупредуваат дека проектот е дел од визијата на Нетанјаху за „Голем Израел“, предупредувајќи дека тоа ќе ја зацврсти окупацијата и ќе ја елиминира одржливоста на палестинската држава.– Франција ќе го повика рускиот амбасадор денес Баро, исто така, ги откри плановите на Министерството за надворешни работи да го повика рускиот амбасадор утринава по упадите со беспилотни летала во Полска, за да посочи дека „нема да бидат заплашени“ и да ја повика Русија да престане да ја „тестира“ и да се „обидува да ја заплаши“ Европа.„Овие упади се апсолутно неприфатливи. Ова не е ново. Тоа е намерна стратегија на Русија да нè заплаши, да нè тестира“, истакна тој.Баро дополнително нагласи дека Русија би направила „голема грешка“ ако мисли дека Европејците и сојузниците во НАТО не се обединети.Полска во средата соопшти дека нејзиниот воздушен простор бил нарушен од беспилотни летала за време на ноќните воздушни напади меѓу Русија и Украина, дефинирајќи го упадот како „чин на агресија“.Туск ги дефинираше беспилотните летала како „руски“, а властите првично регистрираа 19 нарушувања на воздушниот простор.Руското Министерство за одбрана негираше каква било намера за напади врз цели на полска територија, и тврдеше дека нападите биле насочени кон претпријатија од воено-индустрискиот комплекс на Киев во западна Украина.Исто така, беше изразена подготвеноста на Москва да разговара за инцидентот со официјални лица од Варшава.

Пронајдете не на следниве мрежи: