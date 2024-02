Французите ја потврдија долгоочекуваната трансфер бомба: Мбапе преминува во Реал!

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва е потврдена веста која навивачите на Реал Мадрид ја чекаа со месеци, а Килијан Мбапе сигурно на лето ќе му се приклучи на Реал Мадрид!Ова вечерва го потврди угледниот француски весник Le Parisien кој објави дека Мбапе ја донел конечната одлука да го напушти ПСЖ на крајот на сезоната и да премине во Реал Мадрид.Мбапе во Кралскиот клуб ќе пристигне како слободен фудбалер бидејќи на крајот од сезоната му истекува договорот со Парижаните, кој нема да заработи ниту цент од неговото заминување.

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Kylian Mbappé (25) will LEAVE Ligue 1 at the end of the season to join Real Madrid! He has made his decision. He will do everything in his power to win as many titles one last time for PSG this campaign, reports @le_Parisien. pic.twitter.com/0RkuTEtRMe— EuroFoot (@eurofootcom) February 3, 2024

На почетокот на неделава беше објавена веста дека Мбапе ќе има плата од само 15 милиони евра годишно во Реал, но ќе има 60 отсто од своите авторски права, на што Реал се согласи и направи преседан бидејќи такво нешто не е можно за никој фудбалер.

Мбапе е член на ПСЖ во 2018 година, кога го купија од Монако за 180 милиони евра.

Мбапе досега за ПСЖ одигра 288 натпревари, постигна 241 гол и забележа 105 асистенции, а со овој клуб шест пати беше шампион на Франција.



