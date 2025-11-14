Француската полиција совлада маж со нож на железничката станица во Париз: „Се слушна барем еден истрел“

Француската полиција рани маж вооружен со нож на железничката станица Монпарнас во Париз во петокот, соопшти канцеларијата на јавниот обвинител во француската престолнина, по претходните извештаи дека полицајците совладале маж со историја на семејно насилство.

Полицаецот го употребил своето „оружје“ против мажот, кој потоа се избодел, се вели во соопштението на канцеларијата.

Полициски извор изјавил дека мажот им се заканил на сопругата и децата во париските предградија пред да се качи на воз за станицата Монпарнас, каде што го чекале полицајците. Кога му се приближиле, тој им се заканил дека ќе си го одземе животот и бил застрелан во нозете, додаде изворот.

Обвинителството соопшти дека е испукан најмалку еден истрел, а очевидец изјавил за Ројтерс дека слушнал неколку.

Фотограф на Ројтерс кој бил таму во времето на инцидентот изјавил дека луѓето почнале да бегаат откако интервенирала полицијата. Полицијата ја евакуирала станицата, која вообичаено опслужува брзи возови кон запад и југозапад од земјата.

Друг сведок изјавил за BFM TV дека слушнал силен тресок пред луѓето околу него да почнат да паничат.

„Ми требаа две или три секунди да сфатам што се случува. Луѓето почнаа да велат: „Мора да излеземе оттука, мора брзо да излеземе“, што ми го забрза срцето и станав и истрчав“, изјави сведокот за телевизијата.

Мажот претходно ѝ бил познат на полицијата поради семејно насилство, соопшти обвинителството.