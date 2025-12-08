Француска тенисерка која ги зголеми градите на средина од кариерата отвори профил на OnlyFans: „Секогаш со стил“

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната тенисерка од топ 50, Осеан Додин, направи необичен потег во својата кариера. Имено, откако испадна од Топ 800 на ВТА листата, таа ја објави својата соработка со платформата OnlyFans.Таа сака да го искористи своето силно присуство на социјалните медиуми (повеќе од 75.000 следбеници на Инстаграм) за да обезбеди дополнителен извор на приход.

Француската тенисерка речиси една година беше надвор од теренот поради здравствени проблеми со внатрешното уво, што предизвикуваше силна вртоглавица. Во тој период, таа ја искористи и принудната пауза за естетска операција за зголемување на градите, за која отворено зборуваше во интервју за RMC Sport.

„Не се срамам да кажам дека имав операција на градите. Долго време го посакував тоа“, рече Додин.

„Ја искористив паузата бидејќи по операцијата морав да одмарам најмалку два месеци, што не е можно во текот на сезоната. Си реков дека ако треба да земам шестмесечна пауза, можам да правам што сакам. Среќен сум и воопшто не жалам за тоа.“

Додин го одигра својот последен натпревар во 2024 година во Лимож, каде што загуби во првото коло од Швајцарката Селин Наф. По долго отсуство, таа се врати оваа недела на турнирот ВТА 125 во Анже, но беше запрена веќе во првото коло во тесен дуел против првата носителка, Американката Алиша Паркс (6:7, 7:5, 3:6).

Паралелно, Додин интензивно го промовира својот нов профил на OnlyFans. Иако таа не е првата спортистка што го прави овој чекор (Александар Милер и Ник Кирјос го направија тоа пред неа), таа е првата тенисерка од ВТА турнејата што го прави тоа.

„Откријте универзум каде тенисот се среќава со сензуалноста, секогаш со стил“, напиша таа на својот профил.

Во една од објавите, таа се претстави пред нова публика.

„За оние кои сè уште не ме познаваат, бев 46-та тенисерка во светот, играв во осминафиналето на Отвореното првенство на Австралија во 2024 година. Пораснав со рекет во рака, а мојот стил е сила и храброст. По подеми, падови, една ВТА титула, принудна пауза и враќање на теренот, тука споделувам малку повеќе од тенис, дел од мојата приказна и живот.“

Во интервју за RMC Sport, таа уште еднаш застана зад својата одлука да се подложи на операција.

„Сите ми велеа дека нема да можам да играм после тоа, како да сум ставил лубеници! Не се мали, но има добра спортска опрема и се чувствувам доста удобно. Разговарав многу со мојот хирург за тоа дали тоа ќе влијае на мојата игра, тој ме увери дека не треба, и досега сè е во ред.“

Таа, исто така, истакна дека се сеќава на случајот со Симона Халеп, која имала операција за намалување на градите како помлада студентка.

„Со неа, ситуацијата беше поинаква, тие беа многу големи и тоа ја вознемируваше. Веројатно сум првата што ќе си игра со зголемување на градите, но некој мора да биде прв.“

The post Француска тенисерка која ги зголеми градите на средина од кариерата отвори профил на OnlyFans: „Секогаш со стил“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: