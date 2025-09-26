Фризерите откриваат трикови за тоа како сами да ги обоите или извлечете прамените – но и што да направите кога бојата не успева

0 SHARES Сподели Твитни

Боењето на косата дома има многу предности – практичност, заштеда на пари што би ги потрошиле во салонот и можност да експериментирате со изгледот. Сепак, овој процес може да изгледа застрашувачки, особено ако сте почетник, бидејќи секоја грешка е веднаш очигледна. Затоа собравме совети од професионални фризери за сè, од целосна промена на бојата до суптилни прамени.Без разлика дали сакате да добиете платинесто руса боја, да пробате бордо нијанса за есен или да ги покриете сивите влакна, секогаш важи едно правило: секогаш внимателно следете ги упатствата на кутијата. Експертите велат дека игнорирањето на упатствата е причината зошто многу жени завршуваат во салонот за скапи корекции. После тоа, можете да ја прилагодите техниката на промената што сакате да ја постигнете.Дали е безбедно да ја бојадисувате косата дома?Генерално, така е, под услов строго да ги следите упатствата. Сепак, фризерот Лорен Грамел предупредува дека треба да ја земете предвид целта што сакате да ја постигнете и моменталната состојба на вашата коса пред да купите боја во аптека.„Ако косата е премногу хемиски третирана или веќе е оштетена, боењето дома може дополнително да ја влоши состојбата и да доведе до кршење“, вели Грамел. „Ако само ги покривате сивите влакна или одите две нијанси потемно, тоа е генерално безбедно. Сè друго, особено белењето, најдобро е да им се остави на професионалците.“Ако сепак завршите во салонот, бидете целосно искрени за сè што сте правеле дома. „Без осудување – само сакаме да ја зачуваме косата и да ја одржиме здрава“, додава таа.Како да ја обоите целата косаЗадолжително:

Кутија за боја

Четка за боење

(Опционално) заштитник за скалпот

Околу 2 часа (проверете го пакувањето за точното време)

Чекори:1. Не ја мијте косата два дена пред фарбање – природните масла го штитат скалпот. Ако имате чувствителна кожа, измешајте средство за заштита на скалпот со бојата за да ја намалите иритацијата.2. Прво направете тест на прамен – ова ќе ви помогне да го одредите времето на дејство, бидејќи тенката коса побрзо се осветлува, додека на сувата и густа коса ѝ треба подолго време.3. Внимателно прочитајте ги упатствата – но не ја нанесувајте бојата веднаш од коренот кон врвовите.4. Нанесете ја бојата прво половина сантиметар од коренот до краевите, а само на половина од времето за боење вратете се на корените – топлината од главата го забрзува процесот на темето.Како да направите прамениЗа природен, сончев изглед, изберете кит кој е само за нијанса посветол од вашата моментална боја.Задолжително:

Комплет боја или хајлајтер

Четка за заби или дури и стара четка за заби

Транспарентен сјај за коса

Околу 1–1,5 часа

Чекори:1. Откако ќе го тестирате праменот и ќе ги прочитате упатствата, исушете ја и стилизирајте ја косата за да видите каде сакате да бидат прамените.2. Започнете од напред и работете кон темето, создавајќи 10 тенки нишки. Направете го распоредот неправилен – тоа ќе изгледа поприродно.3. Нанесете ја бојата со четка и одделете ги прамените со памукче за да не се преклопуваат боите.4. Откако ќе истече времето, исплакнете и завршете со третман за сјај за да ја направите бојата пожива, а косата посјајна.Како да ја осветлите косатаАко сакате да ја осветлите косата повеќе од две нијанси, подобро е тоа да го направи професионалец – во спротивно, ризикувате сериозна штета.Ако веќе сте русокоса и сакате само малку посветла нијанса, можете да го направите тоа дома:Задолжително:

Боја за руса коса

Третман за повторно зацврстување на косата (како Olaplex)

Околу 2,5 часа

Чекори:1. Прво нанесете ја бојата подалеку од корените, а дури потоа на корените.2. Оставете да делува 20-30 минути, проверувајќи на секои 10 минути.3. Додадете боја на корените и оставете уште 10-30 минути, во зависност од саканата нијанса.4. Ако косата почне да се дели, веднаш исплакнете и нанесете протеинска маска.Што ако не ви се допаѓа бојата?Премногу темна: Веднаш измијте ја косата со шампон за длабинско чистење или маслиново масло и топла крпа за да ја отворите кутикулата.Премногу светла: Повторно користете потемна нијанса, но оставете ја пократка.Премногу топла (портокалова): Користете виолетов шампон или нијанса со постуден подтон.Зелена нијанса: Измијте со кечап – киселоста ги неутрализира зелените тонови.Како да ја направите бојата да трае подолгоКористете шампон и регенератор без сулфати и алкохол.Мијте ја косата поретко и користете сув шампон помеѓу миењата.Нанесете маска за длабока хидратација еднаш неделно.Додадете сјај за да ја освежите бојата.Носете шапка или користете спреј со УВ заштита на сонце.

