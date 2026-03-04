Фризерката открива: Еве дали треба да ја миете косата пред да ја обоите – повеќето жени прават грешка тука

0 SHARES Сподели Твитни

Крајниот рок за фарбање се ближи , а дилемата е секогаш иста – дали да ја измиете косата или да ја оставите каква што е? Различни совети честопати ја зголемуваат конфузијата, при што некои препорачуваат косата да не се мие свежо, додека други тврдат спротивното.

Познатата фризерка Хана Метјуз Мур ја разјаснува сомнежот и истакнува дека најдобро е да се дојде на фарбање со чиста коса.

Загадувањето се акумулира на скалпотДури и кога нема видливи остатоци од производи за стилизирање на косата, маснотиите, прашината и загадувањето од околината се акумулираат на скалпот во текот на денот. Овој слој може да го отежни пенетрацијата на бојата и да влијае на конечниот ефект.

Како што објаснува, модерните бои се многу поблаги од поранешните формули. Додека постарите препарати беа поагресивни и лесно минуваа низ слојот од нечистотии, денешните пософистицирани бои бараат чиста основа за да дадат рамномерен и интензивен резултат.

Природните масла, кои некогаш се сметаа за заштитни, сега можат да ја ослабнат упорноста и униформноста на нијансата.

Треба да ја измиете косата ноќта пред да одите во салон.Не е потребно да ја измиете косата веднаш пред да одите во салон, доволно е да ја измиете претходната вечер. Меѓутоа, ако сте се потеле или сте се вратиле директно од теретана, се препорачува да се измиете истиот ден за да ги отстраните солите и нечистотиите од скалпот.

Најважно е косата да биде целосно сува пред да ја нанесете бојата, бидејќи влажната коса бара поинаков пристап и може да го промени конечниот резултат.

