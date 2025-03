Фрчковски за трагедијата во Кочани: Одговорноста е кај МВР поради пиротехниката

0 SHARES Сподели Твитни

За да претпоставиме дека дискотеката имала сите потребни документи и лиценци во ред, сепак запалувањето на пиротехника во затворен простор останува неприфатливо и ризично. Дури и со валидна лиценца, инцидент може да се случи. МВР има обврска да го спречи тоа. Лицата што не ја извршиле својата работа треба да сносат кривична одговорност и да бидат приведени, вели професорот Љубомир Фрчковски во неговото интервју за ТВ24. Тој потврдува дека полицијата требаше да интервенира, да го забрани користењето на пиротехника и претходно да издаде соодветни дозволи. „Она што го рече министерот дека пиротехниката била донесена од некоја група е несмасно. Без разлика кој ги донел, можеби се купени пред клубот или донесени од некого, МВР мора да спречи таква ситуација и да ја следи состојбата,“ истакнува Фрчковски. Тој објаснува постоењето на два нивоа на одговорност — првото е директно, за допуштањето и користењето на пиротехника во дискотеката, а второто е индиректно. Професорот дополнително објаснува дека втората одговорност подразбира негативни ситуации кои го зголемиле ризикот од вакви инциденти. „Вклучуваат издавање на лиценци, нивна проверка и евентуална корупција. Намерата на владата да го избегне овој вид одговорност го префрла фокусот на хоризонталните линии на одговорност, но причината за несреќата е јасна и потребно е да се преземе директна одговорност,“ нагласува Фрчковски. Според него, ова е стратегија за избегнување на одговорност, која ѝ овозможува на владата да ги зајакне своите репресивни методи. „Како што забележувате, се започнува со проверка на лиценци, градежни дозволи, затворање на објекти,“ коментира Фрчковски.

