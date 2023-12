Фудбалерот за пет месеци доби три деца со три различни жени: Ниту една од нив не му е сопруга 

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на Мајами Долфинс, Тајрик Хил се најде во центарот на вниманието на светските медиуми, бидејќи за пет месеци добил деца со три различни жени, а ниту една не му е сопруга.

Хил добил тужби за татковство од две различни жени, кои тврдат дека децата родени во февруари и мај се негови и бараат зголемена издршка од него. Трета жена, исто така, за Daily Mail изјавила дека нејзиниот син, роден во март, е Хилов. Хил има и три деца од претходната врска со свршеницата Кристал Еспинал, додека минатиот месец се ожени со долгогодишната партнерка Кита Вакаро во Тексас.

Камил Валмон тврди дека нејзиниот син е роден на 12 март оваа година и дека е на Хил, а таа му го дала името по неговиот татко – Тајрик Д’Сон Хил Џуниор. Сепак, таа не беше критична кон играчот на НФЛ, за разлика од другите две жени, пишува Дејли Мејл.

– Не можам да зборувам за ништо друго што се случува надвор од нашиот родителски однос, бидејќи едноставно тоа не е моја работа. Но, она што можам да го кажам е дека тој е одличен татко не само за нашиот син, туку и за сите негови деца.

Таа го роди Соул Коразон Хил во февруари и рече дека пренаталниот тест за татковство веќе докажал дека Хил е таткото „со веројатност поголема од 99,9 проценти. Хил доброволно се понуди да плаќа 2.500 долари месечно за издршка, сума што таа ја опиша како „жалосно неадекватна“ со оглед на неговата плата.

Кимберли Бејкер (29) е втората од двете жени кои поднеле тужба за татковство.

Таа тврди дека имала секс со Хил во август 2022 година и дека тестот за татковство ќе покаже дека тој е татко на нејзината ќерка Треј Лав Хил, која е родена во мај.

Таа добиваше 2.500 долари од Хил секој месец, но рече дека грижата за детето чинела близу 10.000 долари. Затоа, играчот на Мајами се обиде да ја отфрли тужбата, прифаќајќи дека тој е таткото, но дека Кимберли нема основа да бара татковство на Флорида, бидејќи таа е со седиште во Лос Анџелес.

Конечно, Кристал Еспинал (28) е поранешна свршеница со која има три деца. Дури и Хил беше суспендиран во 2019 година бидејќи беше обвинет за злоупотреба на синот Зев. Со себе ги има и близнаците Наким и Најла.

