Паскал Кајзер, германскиот аматерски фудбалски судија кој минатиот викенд му предложи брак на својот вереник Мориц за време на натпреварот меѓу Келн и Волфсбург (1:0) на „РајнЕнерџиСтадион“, бил физички нападнат во својот дом.
Минатиот петок, Кајзер предизвика големо внимание од јавноста кога ѝ предложи брак на својата партнерка пред речиси 50.000 гледачи. Како гласен противник на хомофобијата на социјалните мрежи, овој млад судија предизвика силна емотивна реакција низ цела Германија. Сепак, ноќта помеѓу саботата и неделата, повеќе од една недела по овој јавен чин, Кајзер беше нападнат во својот дом.
Пред нападот, Кајзер добил експлицитни закани во кои била вклучена и неговата адреса. За тие закани ја известил полицијата, која, како што тврди, проценила дека нема непосредна опасност. Сепак, само 20 минути по тој одговор, додека бил во својот двор и пушел цигара, Кајзер бил нападнат од тројца мажи. Според него, напаѓачите биле насилни и сега верува дека овој напад е директно поврзан со неговото јавно барање и дека бил цел поради овој јавен чин.
Кајзер, кој активно зборуваше против хомофобијата, верува дека бил цел токму затоа што неговиот брак со неговата партнерка станал јавен проблем. Нападот предизвика осуда низ целата земја, а многумина повикаа на строга сузбивање на насилството и хомофобијата.
HE SAID YES! The moment queer football fan Pascal proposed to his boyfriend before a Bundesliga game. Pascal Kaiser came out three years ago. He is also an Amateur referee and a huge fan of Bundesliga side Cologne. pic.twitter.com/fx3FdfTIw2— DW Sports (@dw_sports) February 2, 2026
The post Фудбалски судија му предложил брак на своето момче пред 50.000 луѓе, а потоа бил претепан appeared first on Во Центар.