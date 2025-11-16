фудбалски судија ја убил својата девојка во Мостар се обидел да се самоубие, но пиштолот му заглавил

Во Мостар (БиХ) вечерва, маж убил жена по брканица во близина на автобуската станица. Министерството за внатрешни работи на Херцеговина-Неретванскиот кантон го потврди трагичен настан, а полицијата е на терен и го обезбедува местото на злосторството, пишува Vijesti.ba.

Според неофицијални информации, сè се случило околу 18 часот. Мажот прво ја застрелал жената на автобуската станица, по што таа избегала. Напаѓачот ја стигнал недалеку од Северниот камп, во една од зградите каде што таа се обидела да се скрие. За жал, убиецот ја следел и ја убил со огнено оружје.

Неофицијално иницијалите на машко лице се А.К. од Мостар кој ја убил својата девојка А.Ј. од Калесија.

Убиецот се обидел да се самоубие, но пиштолот му се заглавил. Набрзо бил уапсен на лице место, а истрагата траела со часови.

Како што неофицијално дознава Аваз, лицето осомничено за убиството е Анис Калајџиќ, фудбалски судија со долгогодишно судиско искуство во Првата лига на Федерацијата на Босна и Херцеговина и син на тренер и поранешен фудбалер на ФК Вележ.

Според, исто така. неофицијални информации, тој добил дозвола за носење оружје пред еден месец, по што се здобил со пиштол.

Полицијата идентитетот на убиецот и жртвата ќе ги соопшти по завршување на истражните дејствија.