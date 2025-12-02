Функции на регенераторот за коса кои со сигурност не сте ги знаеле

0 SHARES Сподели Твитни

Нема потреба да го фрлате регенераторот кој не одговара на вашиот тип на коса, бидејќи постојат уште многу намени за кои можете да го искористите.

Одлично е тоа што постојат продукти кои покрај нивната примарна функција тие се дизајнирани и за многу повеќе.

Погледнете за што се можете да го користите вашиот регенератор за коса:

1. Перење на вашата свилена облека

Една кафена лажичка од било кој регенератор за коса заедно со топлата вода се одличен детергент за вашата свилена гардероба. Оставете ја облеката да постои во топлата вода неколку минути, потоа исцедете ја и оставете ја да се исуши.

2. Замена за омекнувач

Ако сакате да заштедите или во моментот немате омекнувач за облека, тогаш ставете регенератор за коса. Не само што регенераторот е далеку поевтин од омекнувачот, туку тој спореден со регуларниот омекнувач мириса подобро и е погуст.

3. Омекнувач за четки

Не само што регенераторот ја прави вашата коса помека, туку тој може да ги омекне и вашите тврди четки за шминка или бојадисување. Мијте ги четките на истиот начин како до сега, само овој пат додајте малку од регенераторот за коса. Исплакнете ги убаво и ќе добиете меки четки.

4. Заштита на кожни предмети

Збогувајте се со прескапите продукти кои ги купувате за заштита на кожниот мебел, кожната облека и останатите предмети во вашиот дом. Употребете го вашиот регенератор за чистење на кожните предмети и тој ќе им даде сјај и ќе ги заштити од природните појави како дожд, снег, ветер…

Внимавајте колкаво количество од регенераторот нанесувате на вашите кожни чевли за да не ви останат дамки.

5. Замена на пена за бричење

Ако немате пена за бричење, а се брзате да излезете, тогаш употребете го вашиот регенератор за коса. Тој ќе ви пружи мекост и вашата кожа ќе има убав мирис.

6. За кадрава коса

Ако до сега го употребувавте регенераторот на тој начин што го измивавте, следниот пат нанесете малку на прстите и обликувајте ја косата и донесете ги во ред кадриците без измивање.

7. Заглавен прстен

Ако не можете да извадите прстен од вашиот прст употребете регенератор. Мачкајте го прстот и вадењето на заглавениот прстен ќе ви биде полесно.

8. Подмачкување

Ужасно ве нервира вратата која со денови чкрипи? Ставете една лажичка регенератор на крпа и подмачкајте ја.

9. Фластер

Ако не го сакате методот „земи воздух и на брзина отстрани го фластерот”, тогаш на кожата нанесете регенератор за коса и тријте го околу фластерот. На тој начин фластерот полесно ќе го отстраните.

10. Отстранување на шминка

Ако вашата омилена блуза или панталони имаат дамка од шминка, измијте ги со помош на регенераторот. Тој делува брзо и ефикасно врз отстранување на шминката од вашата облека.

Пронајдете не на следниве мрежи: