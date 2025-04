Фустанот на портпаролката на Трамп предизвикува хаос на социјалните мрежи поради трговската војна меѓу САД и Кина (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Додека трговската војна меѓу Кина и САД продолжува да врие, модниот избор на портпаролката на Доналд Трамп, Каролина Левит, предизвика дополнителни реакции.Имено, нејзиниот црвен фустан го привлече вниманието на кинескиот конзул во Денпасар, Џанг Жишенг. Тој објави и слики од екранот од коментарите на корисниците на Веибо, кои тврдат дека чипката на фустанот е направена во фабрика во Мабу, Кина. Во таа фабрика се вработени корисниците на споменатата социјална мрежа.„Обвинувањето на Кина е работа. Купувањето кинески производи е живот. Прекрасната чипка на фустанот беше препознаена од вработен во кинеска компанија како нејзин производ“, напиша тој.

Accusing China is business. Buying China is life.The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z— Zhang Zhisheng 张志昇 (@salahzhang) April 14, 2025

Реакциите околу фустанот што го носеше Левит доаѓа откако ТикТок е преплавен со видеа за тоа колку луксузни брендови ја користат Кина за производство на чанти и други скапи модни парчиња.Сузан Скафиди, основач на Правниот моден институт на Универзитетот Фордам, рече:„По неколку дена кинески објави кои кружеа на TikTok дека луксузната мода всушност е направена во Кина, кои се претерани приказни со многу малку вистина, не е ни чудо што црвениот фустан на портпаролката на Белата куќа е предмет на слична пропаганда. Најдобриот одговор на Левит на ова би бил да се појави на следниот брифинг, ако мамата може да го открие фустанот одвнатре. Етикетата на САД во нејзината гардероба“.Како одговор на одлуката на Трамп да воведе царини од 145 отсто за Кина, кинеските власти ги зголемија царините за американскиот увоз на 125 отсто.



