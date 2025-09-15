Фустан каков што досега не сте виделе: Ги привлече сите очи на доделувањето на наградите „Еми“

0 SHARES Сподели Твитни

Тајландската раперка и актерка Лалиса Манобал, попозната како Лиса, привлече внимание на 77-то доделување на наградите Еми во театарот Пикок во Лос Анџелес благодарение на фустанот што го носеше.

Таа избра креација што личи на шеќерна волна. Наборите и возот додаваа посебен шарм. Изгледот го комплетираше со малку свиткана фризура, едноставна шминка, накит и зашилени потпетици.

Светска слава стекна како членка на групата Блекпинк, а својата прва актерска улога ја постигна во третата сезона на „The White Lotus“. Серијата имаше 23 номинации.

Лиса ја освои наградата Еми во категоријата за најдобра кореографија за различни телевизиски формати благодарение на нејзиниот настап на Оскарите во чест на филмовите за Џејмс Бонд.

За потсетување, 77-то доделување на наградите Еми го водеше Нејт Баргаце. Серијата „Adolescence“ беше огромен успех, освојувајќи шест награди.

Серијата „The Pitt“ освои три награди Еми. Овен Купер од серијата „Adolescence“ влезе во историјата на 15-годишна возраст како најмлад добитник на наградата Еми.

