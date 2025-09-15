Фустан каков што никогаш порано не сте го виделе: Сите очи беа вперени во оваа ѕвезда на доделувањето на Греми наградите

0 SHARES Сподели Твитни

Тајландската раперка и актерка Лалиса Манобал, попозната како Лиса, ги привлече погледите на 77-мото доделување на наградите „Еми“ во театарот „Пикок“ во Лос Анџелес благодарение на фустанот што го носеше.Имено, таа одбра креација која наликува на шеќерна волна. Воланот и влечењето му даваа посебен шарм. Изгледот го надополни со малку виткана фризура, едноставна шминка, накит и шпицести потпетици.Таа стекна светска слава како членка на групата Blackpink, а нејзината прва актерска улога беше во третата сезона на „Белиот лотос“. Серијата имаше дури 23 номинации.Лиса освои Еми награда во категоријата најдобра кореографија за различни телевизиски формати благодарение на нејзиниот настап на Оскарите во чест на филмовите за Џејмс Бонд.За потсетување, 77-мата церемонија на доделување на наградите „Еми“ ја водеше Нејт Баргаце. Голем успех забележа серијата „Адолесценцијата“, која освои дури шест награди.Серијата „Пит“ доби три награди „Еми“. Овен Купер од серијата „Адолесценција“ влезе во историјата како најмлад добитник на наградата „Еми“ на 15 години.

Пронајдете не на следниве мрежи: