Хакери украле над 70 илјади лични документи од италијански хотели

Група сајбер криминалци наречена „Мидокс“ украле илјадници лични податоци од гости на италијански хотели и ги понудија за продажба на Темниот веб, соопшти Агенцијата за дигитална Италија (AGID).

Нападите, кои започнаа минатиот јуни, вклучуваат украдено скенирано копие од пасоши, лични карти и други документи за идентификација кои гостите ги користеле при пријавување, пренесе агенцијата Анса.

Минатиот викенд, групата „Мидокс“ објави нови списоци со повеќе од 70.000 документи од четири различни хотели, што дополнително ги зголеми загриженоста за безбедноста на податоците, соопшти AGID.