Хакер сум веќе 30 години: Ова се најмрачните тајни на интернетот што би можеле да ве згрозат!

Искусен хакер ги открива најтемните тајни на темната мрежа, вклучувајќи напади со ransomware врз болници и нелегална содржина. Анонимноста на мрежата им овозможува на криминалците да работат прикриено, додека истражувачите се обидуваат да ги заштитат најранливите корисници.

Хакер со повеќе од 30 години искуство ги откри најтемните страни на интернетот што ретко кој ги гледа. Неговото признание ја открива бруталноста и опасностите што се кријат во темните делови на мрежата, каде што анонимноста им овозможува на криминалците да дејствуваат речиси незабележано.

Иако повеќето корисници на интернет никогаш не доаѓаат во контакт со овој свет, последиците од овие активности можат да бидат смртоносни, особено кога се цел на болниците и здравствените системи.

Ransomware напади што парализираат речиси сè

Според него, најопасните напади со ransomware денес се оние што ја блокираат целата ИТ инфраструктура на болниците и големите компании. Медицинскиот персонал потоа се соочува со невозможни одлуки – да плати огромен откуп или да ги ризикува животите на пациентите. Од друга страна, компаниите честопати мора да избираат помеѓу губење милиони долари и откажување од контролата врз критичните податоци.

Вредностите на откупот порано беа мали, но сега често достигнуваат десетици милиони долари. Во една неодамнешна ситуација, напаѓачите побараа дури 70 милиони долари за клуч што би ги отклучил блокираните системи, додека други фирми беа принудени да платат двоцифрени милиони суми за да продолжат да работат.

Незамисливи сајтови и нелегална содржина

На темната мрежа, има содржина што не може да се замисли, од лажни документи до страници што наводно нудат криминални услуги за криптовалути . Повеќето од овие страници се измами, но самото нивно присуство покажува колку е страшен и мрачен интернет светот.

Некои истражувачи и етички хакери го користат овој простор за да идентификуваат онлајн предатори и да ги пријават кај властите, честопати ризикувајќи ја сопствената безбедност за да ги заштитат најранливите корисници.

Деца и тинејџери изложени на ризик

Најзагрижувачки е фактот што децата и тинејџерите се честа цел. Темните мрежи им овозможуваат на предаторите да дејствуваат прикриено, додека истражувачите и експертите за безбедност постојано се обидуваат да спречат трагедии. Дури и со сите напори на експертите, бројот на пријавени случаи на експлоатација на млади луѓе се зголемува, што укажува на потребата од итни мерки и едукација на родителите и децата.

Овие случаи јасно покажуваат колку е важно да се следат и регулираат најтемните делови од интернетот , бидејќи криминалните активности често се одвиваат зад целосна анонимност. Во исто време, се нагласува важноста на меѓународната соработка и новите технологии за откривање и блокирање на ваквите закани пред да стигнат до жртвите.

Најтемните зони на скриените мрежи

Во длабочините на скриените мрежи, можат да се најдат понуди за купување човечки органи и друга нелегална стока, целосно надвор од законот. Ваквите активности се скриени и шифрирани, што ги прави речиси неоткриени.

Покрај тоа, постојат реклами за насилни и криминални услуги, од уцени до хакирање и екстремни закани. Дури и површно испитување на овие мрежи покажува колку далеку поединците можат да одат надвор од моралните и законските граници.

Што е темната мрежа и зошто е опасна?

За разлика од обичните веб-страници, темната мрежа е слој од интернетот достапен само преку специјални прелистувачи кои го кријат идентитетот на корисникот. Ова го прави засолниште за криминалци, но и алатка за истражувачите кои се обидуваат да откријат напади и да ја заштитат јавноста.

Длабоката мрежа, која вклучува содржина заштитена со лозинки и претплати, е само еден слој, додека темната мрежа е нејзината најтемна и најопасна граница. Анонимноста тука може да биде опасна по живот, но и клучна за откривање на криминал.

