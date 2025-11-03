0 SHARES Сподели Твитни

Кандидатот на ВЛЕН за Општина Брвеница, Хаким Рамадани, денес потврди дека е разрешен од директорската позиција.

Тој преку статус на Фејсбук објавува дека од денес е невработен.

„Од денес сум невработен. Дипломиран економист сум. Барам работа само од приватни компании!“, пишува Рамадани.

Неговото разрешување го објави премиерот Христијан Мицкоски за време на кампањата за вториот круг од локалните избори.

The post Хаким Рамадани: Од денес сум невработен, барам работа само во приватниот сектор appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: