Халид Бешлиќ случајно дознал дека е болен: Ја однел сопругата на преглед, а потоа докторот ги кажал овие зборови и започнала лавина од тешки денови

Халид Бешлиќ почина во вторник, 7 октомври, на 72-годишна возраст по борба со жестока болест. Народната легенда ја водеше битката до последен момент во болницата во Сараево, а случајно откри дека е тешко болен.Како што пишуваат тамошните медиуми, Халид ја однел својата сопруга Сејда, која веќе некое време се бори за своето здравје , на преглед, не сфаќајќи дека и неговото здравје е лошо. Нашиот извор близок до семејството вели дека Бешлиќ цело време бил со сопругата, се грижел за неа, не ја оставал во тешка борба, па затоа секогаш одел на лекар со неа. Така било тогаш.Едвај можеше да се движи– Кога Сејда и Халид отишле на лекар на нејзин преглед, докторот му рекол дека изгледа лошо и дека препорачал пејачот да ги направи сите прегледи. Халид се согласил и потоа била откриена неговата вистинска состојба и била утврдена дијагноза за рак на црниот дроб. Тоа бил шок за целото семејство. Тој се посветил на терапијата, но и покрај тоа, најмногу се грижел за здравјето на Сејда. Се грижел за неа до последниот ден – вели нашиот извор и додава:– Халид ја знаеше својата дијагноза, но никој не му кажа како всушност стојат работите и дека се засегнати неколку органи. Халид и Сејда беа сместени во истата болница, соба по соба. ѝ беше дозволено да си оди дома, а смртта на нејзиниот сакан човек беше тешка за неа. Сè се случи толку брзо, па Халид имаше концерт како тој во Бања Лука пред помалку од два месеци, но потоа самиот призна дека не се чувствува добро. Едвај можеше да се движи. Кратко потоа, заврши во болница – рече член на семејството Бешлиќ.Погреб во понеделник 13.10.2025.Халид Бешлиќ почина на 7 октомври 2025 година на 72-годишна возраст, а погребот ќе биде во понеделник, 13 октомври 2025 година. Додека целиот Балкан тагува по легендата на народната музика, сега семејството Бешлиќ ја објави смртната извода на пејачот.Погребот ќе се одржи во понеделник, 13 октомври 2025 година, по пладневната молитва (13:30 часот) во харемот на џамијата Гази Хусрев Беј, а погребот ќе се одржи во 15:00 часот на градските гробишта Бара.Сопругата Сејда, синот Един, снаата Махира, внуците Ламија и Белмин-Кан, сестрите Шемса, Севла, Фехко и Шефка со нивните семејства, семејствата: Бешлиќ, Мехмедика, Врабац, Сврака, Пељто, Фазлиновиќ, Пињиќиќ, Ваљижиќ, Гојижов Пашиќ, Срња, Кадиириќ, Кулин, Џихо, Хаџиќ, Оглечевац, Рамиќ, Спахиќ, Ферхатбеговиќ, Пејиќ, Шабановиќ, Сарачевиќ, Пилиповиќ и други бројни роднини, соседи и пријатели.Тевхидот ќе се чита истиот ден по намазот на Аср (16:00 ч.) во Гази Хусрев-бегова џамија.

