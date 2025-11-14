0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот пејач Халид Муслимовиќ вечерва одржа голем концерт во српската престолнина, а емотивната сцена ги трогна сите присутни.

Халид продолжи со своите хитови, а во еден момент се расплака.

Тој имаше сегмент посветен на колегите кои повеќе не се со нас, а неговите емоции целосно го совладаа.

Не можеше да пее и цело време ги бришеше солзите, што беше забележано од нашите камери.

Погледнете ги деталите од местото на настанот во видеото погоре.

Халид Муслимовиќ

Халид Муслимовиќ

Инаку, Халид беше расположен пред почетокот на концертот, а срцето му беше полно со она што обожаваше да го гледа во првите редови.

Сопругата на пејачот, Аделиса, дојде со нејзината снаа, а тука беа и синот на Халид, Енис, и ќерката Лејла, како и внуците.

Фотографија: А. Ивановиќ /

Халид Муслимовиќ, концерт – снаа со сопругата на пејачот

+

Халид Муслимовиќ, концерт – семејството пристигна на концертот

Халид Муслимовиќ, концерт – син Енис

Халид Муслимовиќ, концерт – сопруга Аделиса со Милена Плавшиќ

Халид Муслимовиќ, концерт – ќерка Лејла

„Концертот во Белград е, сепак, нешто друго…“

– Нема трема од сцена бидејќи сум навикнат на големи концерти. Концертот во Белград е нешто друго и јас имам само поголема одговорност да го направам како што треба, прво за мене, а потоа ќе биде уште подобро за оние што се таму – рече Халид .

Мојот прв солистички концерт беше во салата Пионир, некаде во 1984 година. Тогаш бев во поинаква позиција, „ме носеше времето“, а подоцна времето ме научи. Времето е вистинската способност. Научив дека во животот има убави и грди работи, разни кривини, турбуленции, но сè треба да се сведе на љубов и убавина и да се обидеме сè да го направиме како што треба, лесно – рече Халид потоа.

The post ХАЛИД МУСЛИМОВИЌ ПЛАЧЕ НА СРЕД КОНЦЕРТ ВО БЕЛГРАД Пејачот не може да пее – ги брише солзите и многу му е тешко, целосно скршeн appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: