Хамас го нападна Израел! ИД одговори со удари во Рафах, вклучително и напади врз локациите за лансирање

Најмалку десет лица се ранети во ракетен напад на Хамас врз областа Керем Шалом на границата со Појасот Газа источно од Рафах.Според извештаите, неколку повредени во нападот се во тешка состојба.ИД: Хамас истрела ракети врз Керем Шалом на само неколку стотини метри од граничниот премин РафахРакетниот истрел на Хамас од Рафа во јужниот дел на Газа кон областа Керем Шалом во јужен Израел беше лансиран од област на само неколку стотини метри од граничниот премин со Египет, според првичната истрага на израелските одбранбени сили (ИДФ).ИД одговори со удари во Рафах, вклучително и напади врз локациите за лансирање.Во нападот биле истрелани најмалку 10 ракети, а 10 лица биле повредени.

🚨🇵🇸🇮🇱7 WOUNDED IN HAMAS ROCKET ATTACK ON KEREM SHALOMAt least three people have been seriously injured after the attack near one of the main entry points for aid into Gaza.Hamas claimed they fired the rockets at gatherings of Israeli troops in the area.The crossing has… pic.twitter.com/D5uk0a7bUH— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 5, 2024

Претходно денеска ИД објави видео од ракетен напад на Хамас.Ракетниот истрел, според ИД, дошол од област во близина на преминот Рафа со Египет, на околу 350 метри од цивилното засолниште.

The IDF released footage of Hamas rocket launches at the Kerem Shalom Crossing, which is used for trucks to carry aid into Gaza.The rockets were fired from an area near the Rafah Crossing, which is also used to facilitate aid into Gaza, and just 350 meters (~1,150 feet) from… pic.twitter.com/A0We0feEbT— Israel War Room (@IsraelWarRoom) May 5, 2024

Војската соопшти дека нападот е „уште еден јасен пример за систематска експлоатација од страна на терористичката организација Хамас на хуманитарни објекти за цели на терор, користејќи го цивилното население како жив штит“.

