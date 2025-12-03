Хамас им ги предаде телата на последните двајца затвореници на израелските власти, извлекувајќи ги од урнатините на зградите

0 SHARES Сподели Твитни

Хамас денес објави дека ќе ги предаде телата на израелските затвореници, откако израелските форензички служби заклучија дека останките вратени претходниот ден не му припаѓаат на еден од двајцата барани затвореници.

Предавањето на телата на последните двајца заложници во Газа би исполнило клучен услов од почетниот дел од планот на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во Газа.

Вооруженото крило на палестинскиот Исламски џихад објави дека спровеле пребарување во северна Газа, заедно со тимот на Црвениот крст. Додадоа дека пронајдените тела одговараат на лицата идентификувани како двајцата последни израелски затвореници.

Станува збор за израелскиот полицаец Ран Гвили и тајландскиот државјанин Судтисак Ринталак, кои беа киднапирани за време на нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година.

Видеата од ваквите акции најдобро го покажуваат нивото на уништување и разрушување на зградите во Појасот Газа, бидејќи повеќето улици се преполни со урнатини и остатоци од околните згради што беа уништени во бомбардирањата на израелските воздухопловни сили.

