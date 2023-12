Хамас објави снимка од напад врз ИД, тврди дека го покажува моментот кога израелското воено возило е разнесено

0 SHARES Сподели Твитни

Хамас на социјалните мрежи објави уништување на израелско воено возило, удирајќи го со импровизирана експлозивна направа.

На видеото може да се види како колоната возила на израелската армија минува низ предградието на Газа, пренесува Телеграф.

Откако ќе поминат некои од нив, се активира експлозивна направа и разнесува едно од овие возила.

Израел призна дека уште двајца војници на ИД ги загубиле животите во Појасот Газа, со што вкупниот број на загинати од израелските сили од почетокот на војната во Газа се искачи на 158.

Соопштено е и дека уште четворица припадници на ИД се тешко повредени.

IDF jeep gets blown up by Hamas IED in Gaza. pic.twitter.com/wHUWSQCLG7— Clash Report (@clashreport) December 26, 2023



