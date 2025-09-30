Хамас одбива да се разоружа додека не се воспостави палестинска држава: „Отпорот е наше право“

0 SHARES Сподели Твитни

Тахир ал-Ноно, висок функционер на Хамас, изјави дека групата е подготвена да ги ослободи сите заложници што ги држи, мртви и живи, но само по завршувањето на војната во Газа и повлекувањето на израелските сили.„Присуството на затворениците е привремено до крајот на војната и достоинствена размена. Подготвени сме да ги ослободиме сите, но тоа мора да биде дел од сеопфатен договор за завршување на војната“, изјави ал-Ноно за катарскиот канал Ал-Араби.Тој додаде дека меѓу заложниците има и такви што починале и дека е потребна специјална опрема за извлекување на нивните тела.Зборувајќи за најновиот план на САД за прекин на конфликтот, ал-Ноно истакна дека Хамас сè уште официјално не го добил документот, ниту учествувал во преговорите.„Откако ќе го добиеме планот и раководството ќе го проучи, ќе го објавиме нашиот став“, рече тој.Ал-Ноно нагласи дека Хамас поддржува формирање на технократска влада која би управувала и со Газа и со Западниот Брег, во соработка со Палестинската самоуправа.Тој, исто така, го повтори ставот на движењето дека одбива разоружување.„Вооружениот отпор е право на палестинскиот народ сè додека постои окупација. Кога ќе се воспостави палестинска држава, оружјето повеќе нема да биде потребно“, заклучи тој.

