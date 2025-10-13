Хамас предаде седум израелски затвореници на Црвениот крст во Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Седум израелски затвореници држени од Хамас беа предадени на Црвениот крст во Газа.Станува збор за затворениците Гали и Жива Берман, Матан Ангрест, Алон Охел, Омри Миран, Еитан Моро и Гуи Гилбоа-Далал.Саудискиот канал „Ал-Хадат“, исто така, објави дека Црвениот крст примил седум затвореници во Газа, откако катарскиот канал „Ал-Араби“ објави дека заложниците биле префрлени од военото крило на Хамас.Военото крило на Хамас издаде соопштение во кое се вели дека е посветено на прекинот на огнот и договорот со Израел.Групата вели дека останува посветена на договорениот распоред, сè додека Израел исто така го исполнува својот дел.„Постигнатиот договор е резултат на упорноста и отпорот на нашиот народ“, се вели во соопштението.Втората група затвореници, од вкупно 20, за кои е закажано ослободување денес, наскоро ќе бидат ослободени.

