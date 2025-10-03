Хамас се согласи да ги ослободи сите заложници и да ја предаде контролата врз Газа

Палестинското милитантно движење Хамас денес објави дека се согласува да ги ослободи сите живи заложници, да ги врати телата на мртвите заложници и да ја предаде администрацијата на Газа на палестинско тело на независни технократи, објавува Ројтерс.

Според извештаите, Хамас објави дека е подготвен веднаш да се вклучи во преговори со медијатори за да се разговара за деталите за споменатите прашања.

Хамас додаде дека ги цени напорите на арапските и исламските земји, како и напорите на меѓународната заедница и претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп.

Пред Ројтерс да ги објави деталите од соопштението на Хамас, Ал Џезира објави дека Хамас им го доставил на медијаторите својот одговор на предлогот на Трамп за прекин на војната во Газа.

Мировниот план на Белата куќа за Газа, објавен од Белата куќа, предлага крај на конфликтот меѓу Израел и членовите на палестинската милитантна група Хамас, како и враќање на сите заложници што ги држи групата, живи и мртви, во рок од 72 часа од јавното прифаќање на договорот од страна на Израел.

Израелските сили ќе се повлечат по договорените линии за да се подготват за ослободување на заложниците, а кога сите заложници ќе бидат ослободени, Израел ќе ослободи 250 Палестинци кои отслужуваат доживотни затворски казни и 1.700 жители на Газа кои се притворени од почетокот на војната на 7 октомври 2023 година, се вели во планот.

Како што објави Белата куќа, Газа ќе биде ставена под контрола на преодна влада, предводена од американскиот претседател Доналд Трамп, а во која ќе биде вклучен и поранешниот британски премиер Тони Блер.

Белата куќа вели дека борците на Хамас ќе се обврзат на „мирен коегзистенција“ со можност да ја напуштат Газа со „безбеден премин“ доколку одлучат.

Предлогот на САД за завршување на војната во Газа, исто така, вклучува планови за зголемување на помошта, план за економски развој на Газа и ветување дека никој нема да биде принуден да ја напушти Газа.

Планот предвидува дека во повоената Газа, Хамас или која било друга милитантна група нема да има никаква улога и дека регионалните партнери ќе се обврзат да обезбедат дека Хамас ќе се придржува до договорот и дека Израел ќе се обврзе да не ја окупира или анектира Газа.

Порано денес, Трамп се закани дека ако Хамас не го прифати договорот, ќе има „пекол каков што никој досега не видел“ за милитантната група.

Тој на својата социјална мрежа Truth Social истакна дека, покрај трагичните загуби, Хамас ја доби последната шанса да преживее, благодарение на мировниот договор поддржан од големите сили на Блискиот Исток и Соединетите Американски Држави.

„Големите, моќни и многу богати нации на Блискиот Исток и околните области, заедно со Соединетите Американски Држави, се согласија, со потпис на Израел, за мир по 3.000 години на Блискиот Исток. Овој договор, исто така, ги поштедува животите на сите преостанати борци на Хамас. Ќе имаме мир на Блискиот Исток на еден или друг начин. Насилството и крвопролевањето ќе престанат“, рече американскиот претседател.

Тој ги замоли „сите невини Палестинци“ веднаш да ја напуштат зоната на „потенцијално голема идна смрт“ и да одат во побезбедните делови од Газа.