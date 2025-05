Хамас ја отфрли американската иницијатива за мир во Газа, велејќи дека е „премногу поволна за Израел“.

0 SHARES Сподели Твитни

Извор близок до деталите изјави за Џерусалем пост дека Хамас се чувствува измамен од страна на американската администрација, верувајќи дека е „изигран“ со предлог кој е пристрасен кон Израел и не гарантира крај на војната.

Предлогот исто така бара сите заложници да бидат вратени во Израел во рок од една недела, со што Хамас ќе изгуби дополнителна преговарачка моќ.

Извор близок до Хамас изјави за медиумот Вала дека групата верува дека новиот предлог е попристрасен кон Израел од претходниот и дека Виткоф ги прифатил повеќето од барањата што ги постави секретарот за стратешки прашања Рон Дермер на состанокот во вторник.

Понатаму, изворот истакна дека новиот предлог не дава јасна гаранција од САД дека привременото примирје ќе доведе до трајно. Во предлогот исто така не се наведува дека прекинот на огнот ќе трае дури и ако преговорите потраат подолго од 60 дена, и дека Израел нема да може еднострано да го прекрши примирјето како што направи во март.

Според висок израелски функционер, „за разлика од извештаите, предлогот на Виткоф во последните денови не прецизираше нова линија за распоредување на ИДФ или начинот на дистрибуција на помош во рамки на примирјето“.

Хамас во соопштението изјави дека „раководството на Хамас го прими новиот предлог од Виткоф преку посредник и го разгледува одговорно со цел да им служи на интересите на нашиот народ, да им обезбеди помош и да постигне траен прекин на огнот во Појасот Газа“.

Новиот предлог на Виткоф вклучува ослободување на 10 живи заложници и 18 мртви, при што заложниците ќе бидат ослободени во две рунди. Двете страни би се согласиле на 60-дневен прекин на огнот што би можел да се продолжи доколку Хамас и Израел се согласат.

На крајот, ИДФ би се повлекле од одредени области на Газа, а Обединетите нации би ја презеле дистрибуцијата на хуманитарната помош.

