Хамас ќе се повлече од Појасот Газа во замена за повлекување на Израелските одбранбени сили

-Палестинското милитантно движење Хамас изрази подготвеност да ги повлече своите борци од Појасот Газа во замена за повлекување на израелските трупи до договорените точки, објави телевизискиот канал Ал Арабија, повикувајќи се на неименувани, добро информирани извори.

Во извештајот се наведува дека делегацијата на Хамас во Каиро им ги пренела на египетските медијатори своите предлози за можен договор за прекин на огнот во Појасот Газа.