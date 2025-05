Хамилтон даде неочекуван коментар на тимот за време на трката во Мајами

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Ферари, Луис Хамилтон, изрази силна критика за стратегијата на неговиот тим при Големата награда на Мајами. Многу од комуникацијата меѓу Хамилтон и тимот беше јавна, што можеше да се чуе преку ТВ преносите. Седумкратниот светски шампион саркастично предложи тимот да направи пауза за чај среде трката, која ја заврши на осмото место, зад својот колега Шарл Леклер. Хамилтон започна од 12-та позиција и успеа да се пробие зад Леклер, неколкупати барајќи тимот да нареди промена на позициите со цел да добие предност. По промена на гумите, се жалеше дека прекумерно ги троши гумите следејќи го Леклер. Меѓутоа, инженерот за трки Рикардо Адами инсистираше Хамилтон да остане зад Леклер, на што тој саркастично одговори дека ова не ја одразува тимската солидарност. На крајот, Леклер го пушти да помине, но поради тоа што се пожали на валкан воздух кога ги ретераше позициите. Не само што Хамилтон не можеше да го надмине Кими Антонели во Мерцедес, туку се најде и во сложена ситуација кога мораше да го пропушти Карлос Саинц јуниор од Вилијамс. Хамилтон, кој неодамна го замени Саинц во Ферари, заврши со интересен дуел меѓу двајцата, со контакт во последниот круг, но сепак ја зачува својата осма позиција. Во меѓувреме, Оскар Пјастри од Мекларен го освои првото место на трката, бележејќи четврта победа во шестте трки од оваа сезона.

