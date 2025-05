Хамилтон и Леклер изразуваат сомнеж во Ферари

0 SHARES Сподели Твитни

Ферари се подготвува за претстојната трка во Монако со одредена доза на внимателност, иако лани таму го понесоа трофејот. Изминатите седум трки од сезоната 2025 за Ферари беа разочарувачки, оставајќи ги на четвртата позиција во шампионатот на конструктори, што не е во согласност со високите очекувања на тимот од Маранело. Од првостепена важност е подобрувањето на нивната брзина во квалификациите, особено во Монако, каде што стартната позиција обично го одредува текот на трката, бидејќи претекнувањето е речиси невозможно.

На последната трка во Имола, и Шарл Леклер и Луис Хамилтон не успеаја да се квалификуваат за третиот дел (Q3), иако подоцна освоија бодови. Шарл Леклер, кој минатата година го освои Монако пред домашната публика, оваа година влегува со ограничени очекувања. „Овој викенд ќе биде многу тежок. Монако ќе открие многу од слабостите на нашиот болид. Во квалификациите секогаш има фактори со непредвидливост, каде што ризикот е голем. Болидот е конфигуриран на поинаков начин, па се надевам на некакво изненадување“, изјави Леклер.

За Луис Хамилтон, претстојниот настап во Монако ќе биде ново искуство со Ферари, додека и кај него има чувство на несигурност. Иако врвен шампион, не победил во Монако од 2019. година. Овој пат, Хамилтон планира да имплементира нови идеи, кои досега не беа во центарот на вниманието: „Не сум сигурен. Борбата во квалификациите ни создава потешкотии. Имам некои идеи што оваа недела сакам да ги испробам, нешта кои досега не беа приоритет поради други обврски. Со надеж дека ќе успееме да извлечеме повеќе од болидот. Навистина не знам како ќе се справиме“, истакна Хамилтон.

