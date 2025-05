Хамилтон санкциониран за пречка на Ферстапен

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Ферари, Луис Хамилтон, доби казна која му внесе три позиции назад на квалификациите, па затоа следната трка во Формула 1 за Големата награда на Монако ќе ја почне од седмо место. Седумкратниот светски шампион беше санкциониран поради попречување на Макс Ферстапен од Ред Бул за време на квалификациите. Хамилтон доби неисправна информација од својот инженер преку радио, кој му кажа дека Ферстапен, кој беше зад него на патеката во првиот сектор, возеше во бавен круг, што го натера Хамилтон да притисне кон целта додека Холанѓанецот се приближуваше. Поради казната, Хамилтон ќе стартува од седмата позиција, додека Ферстапен се искачи на четвртата, возачот на Рејсинг Булс, Исак Хаџар, на петтата, а Фернандо Алонсо од Астон Мартин на шестата. Пред објавување на казната, Хамилтон за „Скај Спортс“ спомна дека одржувал растојание, но по пораката зголемил брзина и го попречил Ферстапен. Ферстапен изјави дека не е грешка на Хамилтон, туку на тимот. Големата награда на Монако ќе се одржи денес од 15 часот.

